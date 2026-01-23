Αθλήτρια από την Κίνα χορεύει το «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιλογή μιας 19χρονης αθλήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ από την Κίνα να παρουσιάσει το πρόγραμμά της στο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων, το οποίο διεξάγεται στο Πεκίνο, με τη συνοδεία του τραγουδιού «Αστερομάτα» της Κλαυδίας. Το κομμάτι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025, χαρίζοντας στη χώρα μας την 6η θέση, αποτέλεσε τη μουσική υπόκρουση της εντυπωσιακής της εμφάνισης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, η An Xiangyi παρουσίασε ένα κομψό και τεχνικά απαιτητικό σύντομο πρόγραμμα, συνδυάζοντας άψογες κινήσεις με τη μελωδία του ελληνικού τραγουδιού. Η 19χρονη πατινέρ συγκέντρωσε 57,63 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στο short program, ενώ στη συνολική κατάταξη της διοργάνωσης ολοκλήρωσε στην 13η θέση, με συνολική βαθμολογία 163,92 βαθμούς.

Το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων αποτελεί ετήσιο θεσμό που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση Πατινάζ (ISU). Στον διαγωνισμό απονέμονται μετάλλια σε τέσσερις κατηγορίες: ανδρών, γυναικών, ζευγαριών και χορού επί πάγου. Η ISU ίδρυσε τη συγκεκριμένη διοργάνωση προκειμένου να προσφέρει στους πατινέρ από χώρες εκτός Ευρώπης έναν αντίστοιχο θεσμό με το Πρωτάθλημα Πατινάζ της Ευρώπης.

Στο Πρωτάθλημα των Τεσσάρων Ηπείρων συμμετέχουν αποκλειστικά αθλητές από χώρες μέλη της ISU που βρίσκονται στην Αφρική, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, την Ωκεανία και τη Νότια Αμερική, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο θέαμα καλλιτεχνικού πατινάζ εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.