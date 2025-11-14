Παναθηναϊκός: Έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ο Κορόνα κι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο «τριφύλλι

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έλυσε και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια αργά το βράδυ της Πέμπτης (13/11) και πλέον άνοιξε ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η προφορική συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στο «τριφύλλι».

Ρεάλ-Παναθηναϊκός 77-87: «Βασιλιάς» στην Μαδρίτη

Ο 44χρονος Ισπανός τεχνικός που αποχωρεί έπειτα από μία πενταετία στις «νυχτερίδες», αναμένεται στην Αθήνα μέσα στα επόμενα 24ωρα για να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028 και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Στην επίσημη ανακοίνωση της η Βαλένθια αναφέρει χαρακτηριστικά:

Έργκιν Άταμαν: «Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι το επίπεδό μας»

«Η Βαλένθια ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο Σύλλογος θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για την αφοσίωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:35 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με έβαλε στον κόσμο του – Είναι σημαντικό κεφάλαιο για μένα

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, ...
02:52 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Η σύντροφός μου είναι και κολλητή μου – Κρατά το καράβι της σχέσης μας

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, ...
01:32 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής το...
01:02 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Έργκιν Άταμαν: «Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι το επίπεδό μας»

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Μαδρίτη και πήρε μεγάλη νίκη με 87-...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα