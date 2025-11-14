Έργκιν Άταμαν: «Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι το επίπεδό μας»

Έργκιν Άταμαν: «Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι το επίπεδό μας»

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Μαδρίτη και πήρε μεγάλη νίκη με 87-77 απέναντι στη Ρεάλ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-4, ολοκλήρωσε με το απόλυτο τη «διπλή εβδομάδα» και πλησίασε σε απόσταση μίας νίκης την κορυφή, όπου βρίσκονται η Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν, μίλησε για την εικόνα της ομάδας, την τακτική που ακολούθησε και την επίδραση του Φαρίντ στην ισορροπία του συνόλου.

Ο προπονητής του «Τριφυλλιού» δήλωσε: «Πριν το ματς είπα στους παίκτες ότι στο Παρίσι ήταν τελείως διαφορετικό ματς. Η Παρί παίζει γρήγορο και άλλο μπάσκετ. Η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα με άλλη ποιότητα, με καλούς παίκτες και ισορροπία και στην επίθεση και στην άμυνα. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα. Στην επίθεση είχαμε 17 ασίστ για τέσσερα λάθη. Το να καταφέρνεις κάτι τέτοιο με ομάδες όπως η Ρεάλ είναι καταπληκτικό. Είχαμε τον Φαρίντ που έπαιξε εξαιρετικά και στις δύο πλευρές. Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι πραγματικά το επίπεδό μας».

Στη συνέχεια, ο Άταμαν αναφέρθηκε στην επίδραση της προσθήκης του Φαρίντ και στη δουλειά που έγινε σε διοικητικό επίπεδο: «Πρώτα από όλα θεωρώ ότι το διοικητικό κομμάτι, όσοι ασχολούνται με την ομάδα έκαναν εξαιρετική δουλειά που κατάφεραν να φέρουν τον Φαρίντ. Τα παιχνίδια που χάσαμε τα παίξαμε χωρίς σέντερ. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις χωρίς σέντερ στην Ευρωλίγκα. Με Φαρίντ βρήκαμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Η πνευματική και αγωνιστική αλλαγή οφείλεται και σε αυτό και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες».

