Ολυμπιακός: Επίσημα παίκτης των Πειραιωτών ο Γιουσούφ Γιαζίτζι – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ακόμα μία σπουδαία μεταγραφή. Οι “ερυθρόλευκοι” προσέθεσαν στο δυναμικό τους τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, θα μπορεί να αγωνιστεί στους νοκ άουτ ευρωπαϊκούς αγώνες τον χειμώνα, αν μπει στο δηλωμένο ρόστερ τον Φεβρουάριο. Έως τότε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Ο διεθνής Τούρκος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1997 και ξεκίνησε την καριέρα του από την Τραμπζονσπόρ. Αφού αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της, πραγματοποίησε 120 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, σημείωσε 27 γκολ και μοίρασε 22 ασίστ.

Τον Αύγουστο του 2019 πήρε μεταγραφή στη Λιλ, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 42 συμμετοχές, πέτυχε 12 γκολ και έδωσε δύο ασίστ, ενώ συνολικά με τη γαλλική ομάδα έκανε 135 συμμετοχές, με απολογισμό 29 γκολ και 15 ασίστ.

Το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (12 ματς, οκτώ γκολ, δύο ασίστ).

Με τη Λιλ κατέκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 2020-’21, καθώς και το γαλλικό Super Cup (2021-’22). Είναι 45 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, με την οποία μάλιστα αγωνίστηκε στα δύο τελευταία Euro».

When you put on your 🔴𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦⚪ jersey for the first time!

𝐘𝐮𝐬𝐮𝐟 𝐘𝐚𝐳ı𝐜ı 🦁 pic.twitter.com/l81HGYcfgi

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 28, 2024