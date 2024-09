Λίβανος: Παρουσιάστρια ξέσπασε σε κλάματα όταν ανακοίνωσε τον θάνατο του Χασάν Νασράλα – ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσιάστρια ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Al-Mayadeen στον Λίβανο, ξέσπασε σε κλάματα όταν ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η παρουσιάστρια καθώς λέει την είδηση δεν μπορεί να κρύψει την συγκίνησή της.

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C

