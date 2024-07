Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των αθλητών για το Ολυμπιακό Χωριό – «Το να ζεις εκεί σε δυσκολεύει να αποδώσεις»

Στο Παρίσι, καθώς εξελίσσονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024, οι αθλητές αντιμετωπίζουν μια απροσδόκητη πρόκληση: τις υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την πόλη. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας έχει εκδώσει «κίτρινο συναγερμό» για καύσωνα και καταιγίδες. Αυτή η αποπνικτική ζέστη, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις ψύξης στο Ολυμπιακό Χωριό, έχει οδηγήσει σε διαμαρτυρίες από την πλευρά των αθλητών.

Η Αυστραλή κολυμβήτρια Ariarne Titmus, η οποία ηγήθηκε της κούρσας των 400μ. ελεύθερο κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 3:57.49, αποτύπωσε το συναίσθημα πολλών αθλητών, δηλώνοντας: «Πιθανώς δεν ήταν ο χρόνος που πίστευα ότι ήμουν ικανή [σ.σ. εννοώντας ότι περίμενε μια καλύτερη απόδοση], αλλά το να ζεις στο Ολυμπιακό Χωριό σε δυσκολεύει να αποδώσεις». Το σχόλιό της Titmus, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες διαβίωσης στο Ολυμπιακό Χωριό, που διαμορφώθηκαν γύρω από την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, επηρεάζουν τις επιδόσεις των αθλητών.

Το Ολυμπιακό Χωριό σχεδιάστηκε με γνώμονα τη βιωσιμότητα, διαθέτοντας ένα γεωθερμικό σύστημα ψύξης που χρησιμοποιεί νερό από το υπέδαφος για να μειώσει τις θερμοκρασίες κατά τουλάχιστον 6°C σε σύγκριση με το εξωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, το σύστημα αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές μπροστά στον καύσωνα αυτών των ημερών. Για να μετριάσουν τη δυσφορία των αθλητών, οι διοργανωτές επέτρεψαν στις ομάδες να εγκαταστήσουν φορητές μονάδες κλιματισμού με δικά τους έξοδα. Η απόφαση αυτή, αν και καλοπροαίρετη, οδήγησε σε μια ανισότητα μεταξύ των πλουσιότερων εθνών και εκείνων που δεν έχουν τον κατάλληλο προϋπολογισμό για να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, δημιουργώντας αυτό που o Guardian περιγράφει ως «αγώνες δύο ταχυτήτων».

The U.S. Olympic team plans to bring air conditioners for their athletes at the Paris Games, despite organizers’ plans to cut carbon emissions.

“As you can imagine, this is a period of time in which consistency and predictability is critical for Team USA’s performance,” U.S.… pic.twitter.com/X1edoqELSr

— CGTN America (@cgtnamerica) June 24, 2024