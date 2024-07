Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η επική φωτογραφία του σέρφερ Γκαμπριέλ Μεντίνα που θα μείνει στην ιστορία – Πώς έγινε η λήψη

Σε έναν απομακρυσμένο ύφαλο 16.000 χιλιόμετρα από το Παρίσι, ο Βραζιλιάνος σέρφερ Γκαμπριέλ Μεντίνα χάρισε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 -και μια από τις συγκλονιστικές φωτογραφίες- με έναν εναέριο πανηγυρισμό που μοιάζει σχεδόν αδύνατον να είναι αληθινός.

Τη Δευτέρα, ο Μεντίνα πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία σε ένα κύμα στην ιστορία του Ολυμπιακού σέρφινγκ με μια σχεδόν τέλεια βαθμολογία 9,90 στην πέμπτη σειρά, απόδοση που τον έστειλε στα προημιτελικά των ανδρών.

Η εκπληκτική επίδοση του Μεντίνα απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, Jérôme Brouillet, ο οποίος τράβηξε την εμβληματική λήψη του Βραζιλιάνου σέρφερ να αιωρείται πάνω από το νερό με το δεξί του χέρι υψωμένο, σχηματίζοντας το νούμερο «1».

Αυτή η εντυπωσιακή φωτογραφία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαινέθηκε ευρέως από τα διεθνή Μέσα.

This shot of Gabriel Medina is ABSOLUTELY UNREAL 🤯 😱

( 📸: Jerome Brouillet) pic.twitter.com/4JQNI4olsi

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2024