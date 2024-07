Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Λύθηκε το «μυστήριο» με την ταυτότητα της αναβάτριας του μεταλλικού αλόγου

Τέσσερις ημέρες μετά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 26 Ιουλίου, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του αναβάτητου μεταλλικού αλόγου, για την οποία είχε γίνει αναφορά ακόμα και στο όνομα της Floriane Issert.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την Morgane Suquart, συνιδρύτρια της εταιρείας MMProcess, που ειδικεύεται στα foils και τα αγωνιστικά σκάφη, η οποία σχεδίασε το άλογο που καλπάζει στον Σηκουάνα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η Suquart εξήγησε ότι η ομάδα του Παρισιού 2024 είχε έρθει για να τους παρουσιάσει το σχέδιό της τον Ιούλιο του 2023, αλλά ότι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε θέμα να γίνει εκείνη η αναβάτρια. «Δεν μπορούσα να δω τίποτα με την κουκούλα», είπε η Suquart.

«Ήθελαν κάποιον, έναν πιλότο, για να εκπαιδεύσει την αναβάτρια και επειδή κατασκευάζω πολλά σκάφη και βοήθησα πραγματικά στο σχεδιασμό του μεταλλικού αλόγου, μου είπαν, “εσύ είσαι αυτή που θα την εκπαιδεύσει”», εξήγησε στο σταθμό. Ειδοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από την τελετή έναρξης, όταν της ζήτησαν να δοκιμάσει τη στολή της.

«Δυστυχώς, δεν έβλεπα τίποτα. Ήμουν στην πορεία μου. Δεν μπορούσα να δω τίποτα με την κουκούλα. Έπρεπε να είμαι όσο το δυνατόν πιο διακριτική. Παρασύρθηκα από την ορμή του κοινού. Αυτό είναι πραγματικά το συναίσθημα που ένιωσα», συμπλήρωσε.

The 2024 Olympics has the Occult Anti-Christ symbolism on full display

Even the pale horse walking on water is a clear symbol of the Anti-Christ counterfeiting Jesus Christ walking on water

Revelation 6:8 “So I looked, and behold, a pale horse. And the name of him who sat on it… pic.twitter.com/SdV3ePxhA0

— Drew Hernandez (@DrewHLive) July 26, 2024