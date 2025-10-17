Ο Γιαμάλ δεν θα υπογράφει πλέον αυτόγραφα

Ο Λαμίν Γιαμάλ, μόλις 18 ετών, είναι το νέο μεγάλο ταλέντο της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλον τον κόσμο. Στο εξής όμως όποιος θέλει να ζητήσει από τον νεαρό σούπερ σταρ μια φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο θα πρέπει να πληρώσει.

Σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo» ο Γιαμάλ έχει υπογράψει συμβόλαιο με εταιρεία διαχείρισης των εμπορικών δικαιωμάτων του και αυτή του συνέστησε να σταματήσει να υπογράφει αυτόγραφα, ακόμη και να βγάζει φωτογραφίες με τους θαυμαστές του, καθώς θα βγάλει στην αγορά μια σειρά από είδη υπογεγραμμένα από τον Ισπανό άσο.

Ο Γιαμάλ μίλησε με τη διοίκηση του συλλόγου και αυτή συμφώνησε με το αίτημα του, αν και εκατοντάδες οπαδοί των «μπλαουγκράνα» σχολιάζουν αρνητικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την απόφαση αυτή του αγαπημένου τους παίκτη.

Να σημειωθεί πως Γιαμάλ ενίσχυσε πρόσφατα τον όμιλο χορηγών του προσθέτοντας την Beats by Dre σ’ ένα χαρτοφυλάκιο που ήδη περιλαμβάνει τις Adidas, Konami και Powerade, ανεβάζοντας τα κέρδη του στα 43 εκατ. δολάρια την περασμένη χρονιά.

Ο νεαρός σταρ ανταμείφθηκε με ένα νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2031, με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 20 εκατ, ευρώ, αφού ο σύλλογος κατέκτησε το εγχώριο «τρεμπλ» της LaLiga, το πρωτάθλημα, το Copa del Rey και το ισπανικό Σούπερ Καπ.

Πηγή: ΑΠΕ