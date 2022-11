Μουντιάλ 2022: Viral οι Ιάπωνες – Οι “Μπλε Σαμουράι” καθάρισαν τα αποδυτήρια

Οι Ιάπωνες φίλαθλοι έχουν κλέψει την παράσταση στο Μουντιάλ 2022, καθώς έπειτα από κάθε αγώνα φροντίζουν να καθαρίζουν. Την ίδια πρακτική ακολουθούν και οι παίκτες, οι οποίοι φρόντισαν να καθαρίσουν και τα αποδυτήρια πριν αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Την αποκάλυψη έκανε η FIFA με ένα tweet.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.

Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI

