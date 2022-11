Μουντιάλ 2022: Οι Ιάπωνες πρώτα πανηγύρισαν και μετά καθάρισαν τις εξέδρες – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ιαπωνία την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου πέτυχε την δεύτερη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με ανατροπή της Γερμανίας με 2-1.

Όπως είναι φυσικό οι Ιάπωνες πανηγύρισαν τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στις κερκίδες του γηπέδου την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους. Αμέσως μετά την λήξη, έδωσαν για ακόμη μία φορά μαθήματα πολιτισμού. Οι φίλαθλοι με μπλε σακούλες στα χέρια μάζεψαν όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο.

Even after a famous win at the World Cup, Japan fans stayed behind to clean up ❤️ pic.twitter.com/BJnGEQWs6s

— B/R Football (@brfootball) November 23, 2022