Μουντιάλ 2022: Έκπληξη από Ριβάλντο – Αυτός θέλω να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Την προτίμηση του στον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκάλυψε ο Ριβάλντο. Ο Βραζιλιάνος θρύλος και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2002 έγραψε στα social media ότι ο Μέσι αξίζει να κατακτήσει το τρόπαιο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν έχουμε πλέον τη Βραζιλία ή τον Νεϊμάρ σε αυτόν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε θα είμαι με την Αργεντινή. Δεν υπάρχουν λόγια για εσένα Λιονέλ Μέσι. Σου άξιζε ήδη να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής πριν, αλλά ο Θεός τα ξέρει όλα και θα σε στέψει αυτή την Κυριακή.

Αξίζεις αυτόν τον τίτλο για αυτό που είσαι και για το υπέροχο ποδόσφαιρο που έπαιζες πάντα. Σου βγάζω το καπέλο. Ο Θεός να σε έχει καλά».

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi 👏🏻👏🏻👏🏻 você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70

