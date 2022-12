«Qatar Gate»: Προφυλακιστέοι ο Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Αντόνιο Παντσέρι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, και ο Αντόνιο Παντσέρι για την υπόθεση του «Qatar Gate», όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, παραμένει υπό κράτηση, αλλά με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του Φραντσέσκο Τζιόρτζι με δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το βελγικό δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του συντρόφου της Εύας Καϊλή για τουλάχιστον ένα μήνα.

NEW: Eva #Kaili is officially confirmed to have not been at the pre-trial hearing today.

Antonio Panzeri (PP) and Francesco Giorgi (FG) remain in prison.

Niccolo Figa-Talamanca (NFT) gets out with an e-tag.

Very few details on the content of the case. pic.twitter.com/iiOYS80r3A

