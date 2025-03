Ματίας Λεσόρ: Είμαστε οικογένεια στον Παναθηναϊκό – Ήθελα ο γιος μου να με δει να αποχωρώ όρθιος όχι σε φορείο – ΒΙΝΤΕΟ

Συνέντευξη του Ματίας Λεσόρ φιλοξενεί το «Club 1908», με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR να μιλάει μεταξύ άλλων για τη στιγμή του τραυματισμού του και το σπριντ που έκανε για τα αποδυτήρια.

Ο σέντερ του πρωταθλητή Ευρώπης αναφέρθηκε στο νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι» και την ασφάλεια που τον έκανε να αισθανθεί ο «ισχυρός άνδρας» της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

𝐌𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐬 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭, 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲…

The man with a lion’s soul opens up on CLUB 1908 about the toughest chapter of his career, the emotional and physical adversities he faced and everyone who stood by his side!

Don't miss his inspiring tale of…

