ΗΠΑ: Απολύθηκε προπονητής που βιαιοπράγησε κατά αθλήτριάς του – Η στιγμή που την τραβάει από τα μαλλιά – ΒΙΝΤΕΟ

Σάλο έχει προκαλέσει στην φίλαθλη κοινή γνώμη στις ΗΠΑ η ενέργεια ενός 81χρονου προπονητή σε γυναικεία ομάδα μπάσκετ ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα βιαιοπράγησε κατά παίκτριάς του, τραβώντας με δύναμη τα μαλλιά της από πίσω.

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στο τέλος ενός αγώνα στο Xάντσον Βάλεϊ Κομιούνιτι Κόλετζ στο Τρόι της Νέας Υόρκης. Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο προπονητής ομάδας μπάσκετ Γυναικών του Νόρθβιλ Χάι Σκουλ, Τζιμ Ζούλο, τράβηξε τα μαλλιά της τελειόφοιτης Χέιλι Μονρό.

Η Μονρό φάνηκε να δακρύζει καθώς η ίδια και οι συμπαίκτριές της παρακολουθούσαν τη ΛαΦάργκεβιλ να πανηγυρίζει τη νίκη της με 43-37. Στη συνέχεια, ο Ζούλο πήγε από πίσω της και τράβηξε την αλογοουρά της προς τα πίσω με βίαιο και απαράδεκτο τρόπο.

Μία συμπαίκτης της ομάδας απομάκρυνε την Μονρό από τον προπονητή και είχε έντονο διάλογο με τον Ζούλο.

Northville has fired girls varsity head basketball coach Jim Zullo after this incident with senior Hailey Monroe was captured by NFHS Network following the Falcons’ loss to LaFargeville in the state championship game. pic.twitter.com/HSigboLnyB

— Jackson Wang (@TVJacksonWang) March 22, 2025