Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Τρεις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Γάλλος σέντερ έδωσε το «παρών» στο γήπεδο, δείχνοντας ότι η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση πλησιάζει. Με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, έγινε αντιληπτός από τους οπαδούς των «πρασίνων», οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, με τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα.

Ο Παναθηναϊκός ελπίζει να έχει τον Λεσόρ διαθέσιμο στο φινάλε της σεζόν, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Euroleague.

Mathias Lessort enters OAKA for the first time since his injury and receives the standing ovation from the fans.#paobc #euroleague #lessort #λεσορ pic.twitter.com/nyumKjVJaa

