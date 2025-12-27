Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0: Νίκη στην Boxing Day με φανταστικό γκολ του Ντόργκου – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντόργκου 
πηγή: EPA/ADAM VAUGHAN

Στον μοναδικό αγώνα που διεξήχθη κατά την “Boxing Day” στην Premier League αυτή τη φορά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαμογέλασε, επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 18ης αγωνιστικής. Έτσι, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά από τρία ματς στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Ντόργκου στο 24ο λεπτό με δυνατό βολέ, κι ενώ βρήκε την μπάλα έπειτα από απόκρουση μέσα στην περιοχή, έθεσε την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, στο γκρουπ των ομάδων που μάχονται για ένα εισιτήριο για το Champions League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν δοκάρι με τον Σέσκο στο 60ο λεπτό, ενώ δοκάρι είχε και η Νιούκαστλ στο 62’ με τον Χολ.

Πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετρά 29 βαθμούς, «έπιασε» τις Τσέλσι και Λίβερπουλ στην τέταρτη θέση και βρίσκεται στο -10 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Στους 23 βαθμούς έμειναν οι «καρακάξες».

Δείτε το φανταστικό γκολ του Ντόργκου:

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0 (24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 27/12

Άρσεναλ-Μπράιτον 27/12

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 27/12

Μπέρνλι-Έβερτον 27/12

Λίβερπουλ-Γουλβς 27/12

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 27/12

Τσέλσι-Άστον Βίλα 27/12

Σάντερλαντ-Λιντς 28/12

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 36

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Μάντσεστερ Γ. 29 -18αγ.

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26

Μπράιτον 24

Έβερτον 24

Νιούκαστλ 23 -18αγ.

Μπρέντφορντ 23

Φούλαμ 23

Τότεναμ 22

Μπόρνμουθ 22

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2

