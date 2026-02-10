La Liga: Η Βιγιαρεάλ σάρωσε 4-1 την Εσπανιόλ και βλέπει Champions League – Δείτε αποτελέσματα και βαθμολογία

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε η Βιγιαρεάλ στις νίκες στην ισπανική La Liga. Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» διέλυσε με 4-1 την Εσπανιόλ εντός έδρας και έπιασε την Ατλέτικο Μαδρίτης στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga, εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο την τροχιά της για να αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στο Champions League.

Οι παίκτες του Μαρθελίνο ήταν αποτελεσματικοί και εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους, κάνοντας το 1-0 με τον Μικαουτάτζε στο 35ο λεπτό και έξι λεπτά μετά διπλασιάζοντας το σκορ με τον Σαλίνας.

Συνεχίοντας ακάθεκτοι στο δεύτερο μέρος, πέτυχαν άλλα δύο γκολ με τον Πεπέ και τον Μολέιρο στο 50′ και το 55′. Η Εσπανιόλ προσπάθησε να πάρει κάτι από το ματς, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Καμπρέρα στο 88′.

Σημειώνεται ότι η Εσπανιολ έμεινε δίχως βαθμό για τέταρτο συνεχόμενο ματς…

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της La Liga

Θέλτα-Οσασούνα 1-2

Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0

Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1

Αλαβές-Χετάφε 0-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 4-2

Σεβίλη-Τζιρόνα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 0-1

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 4-1

Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο Αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)