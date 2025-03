Κύπελλο Αγγλίας: Προελαύνει η Νότιγχαμ Φόρεστ – Μεγάλη πρόκριση επί της Μπράιτον

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, εκτός από το ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν μέσω του πρωταθλήματος, προελαύνει και στο Κύπελλο Αγγλίας.

Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο επικράτησε με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι επί της Μπράιτον στο «Αμεξ» και πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου είχε προκριθεί η Κρίσταλ Πάλας. Το παιχνίδι κρίθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα», καθώς στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0.

For the first time in 34 years. pic.twitter.com/G5x8iKIuNy

— Nottingham Forest (@NFFC) March 29, 2025