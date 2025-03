Η Νιούκαστλ έγραψε ιστορία: Νίκησε 2-1 τη Λίβερπουλ και πήρε το League Cup έπειτα από 70 χρόνια

Εβδομήντα χρόνια ήταν πολλά χωρίς εγχώριο τίτλο για τη Νιούκαστλ. Η «κατάρα» από το 1955 και μετά, με την κατάκτηση τότε του Κυπέλλου Αγγλίας, «έσπασε» το απόγευμα της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου, όπου η ομάδα του Εντι Χάου επιβλήθηκε δίκαια της Λίβερπουλ με 2-1 και πήρε πανάξια, μέσα σε μία «κολασμένη» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί της, το League Cup Αγγλίας.

Η ομάδα που από την αρχή του τελικού έδειξε ότι ήθελε περισσότερο το τρόπαιο και το διεκδίκησε με μεγαλύτερο πάθος, ήταν τελικά αυτή που το κατέκτησε. Θα περίμενε κανείς ότι η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα παρουσιαζόταν πιο «πεινασμένη», μετά και την απογοήτευση που έφερε ο πρόσφατος αποκλεισμός από την Παρί Σεν Ζερμέν στους «16» του Champions League, για να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο στην «εποχή» του Ολλανδού τεχνικού στο «τιμόνι» της.

Απέτυχε, όμως, και στον δεύτερο στόχο που είχε. Μετά το Champions League, ήρθε και η «αποκαθήλωση» στο League Cup, και πλέον, ο μοναδικός ρεαλιστικός στόχος που έχει απομείνει είναι το πρωτάθλημα Αγγλίας. Εκεί, όπου βρίσκεται στο +12 από την Άρσεναλ και μοιάζει να το έχει «κλειδώσει».

WE ARE NEWCASTLE UNITED

Τα γκολ των Μπερν (45′) και Ίσακ (52′) χάρισαν στις «καρακάξες» τον πρώτο εγχώριο τίτλο για τη σεζόν 2024/2025, παρότι οι «κόκκινοι» μείωσαν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Κιέζα. Έστω κι αν απέναντί τους είχαν μια ομάδα με 10 τρόπαια στις 16 (με τη σημερινή) παρουσίες της σε καταληκτικό αγώνα και ήταν το (λογικό) φαβορί για το back to back (πέρυσι το είχαν πάρει με το 1-0 επί της Τσέλσι στην παράταση).

Όμως, αυτό δεν εμπόδισε τους «ανθρακωρύχους» να κατακτήσουν τον «παρθενικό» τίτλο στην Ιστορία τους στη διοργάνωση, στην τρίτη τους παρουσία σε τελικό κι έχοντας ηττηθεί στις δύο προηγούμενες, το 1976 από τη Μάντσεστερ Σίτι και το 2023 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αυτό που τους έδωσε μεγαλύτερη ώθηση απόψη ήταν η προσμονή των 70 ετών από την τελευταία φορά που ο σύλλογος είχε πάρει κάποιο τρόπαιο στο Νησί και συγκεκριμένα το Κύπελλο Αγγλίας (1955). Έκτοτε η Νιούκαστλ πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη της μόνο το Κύπελλο Εκθέσεων της σεζόν 1968-69, διοργάνωση που ήταν ο πρόδρομος του Κυπέλλου UEFA (σ.σ. νυν Europa League).

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Αρνε Σλοτ): Κέλεχερ, Κουάνσα, Φαν Ντάικ, Κονατέ (57′ Τζόουνς), Ρόμπερτσον, Χράφενμπερχ (74′ Κιέζα), Μακ Άλιστερ (67′ Χάκπο), Σαλάχ, Σόμποσλαϊ, Ντίας (74′ Έλιοτ), Ζότα (56′ Νούνιες)

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ (Έντι Χάου): Πόουπ, Τρίπιερ, Σερ, Μπερν, Λιβραμέντο, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλιντον, Μέρφι, Ίσακ (81′ Γουίλσον), Μπαρνς (81′ Γουίλοκ)

