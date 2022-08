Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το χιουμοριστικό βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ για την Εθνική – «Lets go Greece»

Μπορεί τελικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται απόψε, λόγω ενοχλήσεων, στον αγώνα με την Τουρκία, όμως η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων έδειξε την στήριξη της στην Εθνική μας.

Με ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media εξέφρασε τη στήριξή της στην Εθνική μπάσκετ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το μήνυμα «Πάμε Ελλάδα». O Γιάννης άλλωστε αποτελεί την ατραξιόν όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη ενόψει μάλιστα και του Eurobasket.

Tο βράδυ της Παρασκευής (19/8) στο ΟΑΚΑ δεν θα πέφτει καρφίτσα, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το sold out με την Τουρκία.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της Αμερικανικής Πρεσβείας.

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let’s go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) August 19, 2022