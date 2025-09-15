Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πανηγυρίζει το χάλκινο με την οικογένειά του – Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα και την κόρη του – Δείτε το βίντεο

Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε με την οικογένειά του την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με έντονο το στοιχείο της οικογενειακής ζεστασιάς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζεται πλαισιωμένος από την κόρη του και τη μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, να γιορτάζει τη σπουδαία επιτυχία της “γαλανόλευκης”. Οι τρεις τους μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης, με αγκαλιές, χαμόγελα και τραγούδια, σε ένα σκηνικό που ανέδειξε τη σημασία της οικογένειας πίσω από κάθε μεγάλη στιγμή.

Η μητέρα του Γιάννη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ενώθηκε με τον κόσμο στις κερκίδες, τραγουδώντας και εμψυχώνοντας την ομάδα, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ενισχύοντας την εικόνα μιας οικογένειας που διατηρεί στενούς δεσμούς με την Εθνική ομάδα.

Ο Γιάννης, πιστός στο πνεύμα του, δεν παρέλειψε να μοιραστεί τη χαρά με τους Έλληνες φιλάθλους, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας μαζί τους, δείχνοντας πως οι επιτυχίες αποκτούν άλλη αξία όταν μοιράζονται με τους δικούς σου ανθρώπους και το κοινό που σε στηρίζει.