Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πανηγυρίζει το χάλκινο με την οικογένειά του – Η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα και την κόρη του – Δείτε το βίντεο

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πανηγυρίζει το χάλκινο με την οικογένειά του

Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε με την οικογένειά του την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό, με έντονο το στοιχείο της οικογενειακής ζεστασιάς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζεται πλαισιωμένος από την κόρη του και τη μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, να γιορτάζει τη σπουδαία επιτυχία της “γαλανόλευκης”. Οι τρεις τους μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης, με αγκαλιές, χαμόγελα και τραγούδια, σε ένα σκηνικό που ανέδειξε τη σημασία της οικογένειας πίσω από κάθε μεγάλη στιγμή.

Η μητέρα του Γιάννη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ενώθηκε με τον κόσμο στις κερκίδες, τραγουδώντας και εμψυχώνοντας την ομάδα, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ενισχύοντας την εικόνα μιας οικογένειας που διατηρεί στενούς δεσμούς με την Εθνική ομάδα.

Ο Γιάννης, πιστός στο πνεύμα του, δεν παρέλειψε να μοιραστεί τη χαρά με τους Έλληνες φιλάθλους, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας μαζί τους, δείχνοντας πως οι επιτυχίες αποκτούν άλλη αξία όταν μοιράζονται με τους δικούς σου ανθρώπους και το κοινό που σε στηρίζει.

01:30 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η κορυφαία πεντάδα του

Η Γερμανία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κέρδισε στον τελικό της διοργάνωσης την Το...
22:17 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ξέσπασμα Σπανούλη: Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τοποθετήθηκε σχετικά με όσα τον προβλημάτισαν και των δυσαρέστησαν στον ημ...
22:06 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Σλούκας για το μέλλον του στην Εθνική: Είναι σοφό να γνωρίζεις πότε πρέπει να σταματήσεις – Το αφήνω ανοιχτό και θα δείξει

Συγκινημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Κώστας Σλούκας μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής ...
21:03 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τελικός «θρίλερ» στο Eurobasket 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία – Νίκησε 88-83 την Τουρκία

Σε μία πραγματική γιγαντομαχία, η Γερμανία υποχρέωσε την επίσης αήττητη μέχρι απόψε Τουρκία στ...
