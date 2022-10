Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκάλυψε τι θέλει να κάνει όταν αποσυρθεί από το μπάσκετ – BINTEO

O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε τι θα κάνει όταν θα έρθει η στιγμή να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο «SiriusXM NBA », ο Greek Freak εξέφρασε την επιθυμία να εξαφανιστεί μετά το τέλος της καριέρας του και να πάει κάπου όπου δεν θα τον ξέρουν. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς τόνισε ότι θέλει να γίνει σαν τον παλαίμαχο άσο των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τιμ Ντάνκαν, ο οποίος δεν κάνει συχνές εμφανίσεις.

«Όταν αποσυρθώ, θέλω να εξαφανιστώ. Θέλω να πάω κάπου όπου δεν θα με γνωρίζουν. Όταν είχα πάει στη Σουηδία πριν δύο χρόνια, κανένας δεν με γνώριζε. Είχα κάνει ένα βίντεο στο YouTube και φώναζα: “Κανένας δεν με ξέρει εδώ, ζήτω”. Κι ο κόσμος γύριζε και με κοιτούσε και έλεγε: “Ποιος είναι αυτός;”. Περπατούσα στο δρόμο, έτρωγα hot dog, καθόμουν και δεν με γνώριζαν, κανένας δεν ασχολούνταν μαζί μου. Βλέπεις όλους τους παλιούς μεγάλους παίκτες, τον Τζόρνταν, τον Μάτζικ, που έχουν αποσυρθεί, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να τους ακολουθεί. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ θέλω να παίξω το μπάσκετ μου και μετά να με ξεχάσετε. Να μη μιλάτε για μένα, να με αφήσετε ήσυχο. Θέλω να γίνω σαν τον Τιμ Ντάνκαν. Πού είναι ο Τιμ Ντάνκαν;» τόνισε χαμογελώντας ο «Greek Freak».

“I want to be like Tim Duncan. Where the hell is Tim Duncan?!” 🤣😆

Giannis gives his retirement plans to @thefrankisola and @scalabrine pic.twitter.com/CMFnuc8Rm8

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 1, 2022