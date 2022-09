Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα – Τρομερή εμπειρία να εκπροσωπώ τη χώρα μου

Για την αγάπη που βίωσε η Εθνική από τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια του Eurobasket μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Φυσικά ήταν μια τρομερή εμπειρία να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Το διασκέδασα. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε τόσος κόσμος, ανταποκρίθηκε. Ο κόσμος είχε ελπίδα. Το μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα. Παρότι μείναμε ένα ματς μακριά από τα μετάλλια. Ο κόσμος μας ακολουθούσε στο δρόμο, ζητωκραύγαζαν για εμάς και τη σημαία. Έβλεπαν τα ματς εκατομμύρια άνθρωποι και αυτό είναι τέλειο. Είμαι λίγο κουρασμένος σωματικά και πνευματικά αλλά είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν» είπε ο «Greek Freak».

Τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Απαντώντας στο ερώτημα του «κορυφαίου» τόνισε τα εξής: «Αν πιστεύω ότι είμαι από τους καλύτερους παίκτες της λίγκας και ο τρόπος που αγωνίζομαι για την ομάδα μου είναι αποδοτικός; Ναι! Έχω ωριμάσει αρκετά για να το καταλάβω. Αλλά δεν θεωρώ πως είμαι ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος είναι αυτός που μένει όρθιος ως το τέλος.

Είναι αυτός που πάει την ομάδα του στο τέλος, στον τελικό και βοηθάει να πάρει η ομάδα του νίκες. Όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα ίσως το σκέφτηκα το βράδυ στο κρεβάτι μου, αλλά τώρα όχι, δεν το σκέφτομαι. Κατά τη γνώμη μου, με τον τρόπο που το βλέπω, ο νικητής είναι ο καλύτερος. Ακόμα και στο πινγκ πονγκ και να παίζω με τα αδέλφια μου… Μπορεί ο Κώστας να έπαιξε καλά αλλά να κέρδισα εγώ. Για τώρα ο Κάρι είναι ο καλύτερος μέχρι να βρεθεί ένας άλλος».

“I want to win a championship… I kind of got jealous of Golden State seeing them in the parade and the ESPYs and just like you know that feeling now.”

Giannis Antetokounmpo on being motivated to win another titlepic.twitter.com/SlK8mVt8lg

