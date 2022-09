Αντετοκούνμπο: Ζήτησε ρόλο στο ριάλιτι των Καρντάσιανς από το… κέρινο ομοίωμα της Κρις Τζένερ

Την ευκαιρία να ζητήσει να λάβει μέρος στο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από την Κρις Τζένερ, μόνο που η τελευταία ήταν… κέρινο ομοίωμα.

Ο «Greek Freak» ο οποίος έχει χιούμορ και πολλές φορές αυτοτρολάρεται, «συνάντησε» την μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν, Κρις και τής ζήτησε να τον βάλει στο σόου. Μόνο που η Κρις δεν μπορούσε να του απαντήσει γιατί ήταν… κέρινο ομοίωμα.

«Ίσως με βάλεις στο σόου, μπορώ να γίνω ένα από τα παιδιά και να φέρω αξία στο σόου. Μπορεί να είμαι εγώ ο Kanye, ο Travis…. Νιώθω σαν να είμαι μέλος της οικογένειας. Σας παρακολουθώ καθημερινά. Θα ήθελα πολύ να είμαι σόου. Τι νομίζεις Kris;», ρωτάει ο Greek Freak την κα Τζένερ περιμένοντας μάταια μια θετική απάντηση.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ: