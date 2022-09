Viral το τραγούδι – αφιέρωση του Jack Black στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής Jack Black εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα τραγούδι.

Ο Jack Black βρέθηκε στο Milwaukee, στην ομάδα του οποίου ως γνωστόν παίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και έτσι αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει ένα τραγούδι για τον πρωταθλητή του ΝΒΑ.

«Ξέρετε πως εγώ είμαι φανατικός των Lakers, αλλά υπάρχει ένας παίκτης που γουστάρουμε να τον βλέπουμε σε όποια ομάδα και να βρίσκεται. Ξέρετε γιατί; Γιατί είναι απίθανος!», είπε ο Jack και στη συνέχεια άρχισε να τραγουδά ρυθμικά «Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο, 1-2-3, Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο MVP… Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο yes it’s true…Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο, Αντετοκούνμπο we love you».

Αν και ο Jack Black παραδέχτηκε πως το τραγούδι θέλει ακόμη δουλειά, αυτό έγινε αμέσως… viral.

Good morning. Jack Black and Tenacious D recently played in Milwaukee. They sang a song about Giannis Antetokounmpo. pic.twitter.com/XBzNiF1JlR

— Gabe Stoltz (@Stoltzy3) September 21, 2022