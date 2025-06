Γαλλία: «Βόμβα» στη Ligue 1 – Υποβιβάστηκε η Λιόν λόγω οικονομικών προβλημάτων

Η Λιόν υποβιβάστηκε στη Ligue 2, έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Ελέγχου και Διαχείρισης (DNCG), δηλαδή -την οικονομικής, εποπτικής αρχής του γαλλικού ποδοσφαίρου- όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (24/6) η Επαγγελματική Λίγκα Ποδοσφαίρου (LFP).

Κατά την ακρόαση της το μεσημέρι της Τρίτης (24/6), ο σύλλογος δεν κατάφερε να πείσει τον οικονομικό επόπτη του γαλλικού ποδοσφαίρου να άρει τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί τον Νοέμβριο, μεταξύ των οποίων και ένας προσωρινός διοικητικός υποβιβασμός στη Ligue 2.

🚨 OFFICIAL: Olympique Lyon have been relegated to Ligue 2.

The club has the possibility to appeal the decision. pic.twitter.com/T4UKbqYQBV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025