Formula 1: Παρθενική νίκη για τον Πιάστρι – 1-2 για την McLaren στην Ουγγαρία, έγραψε Ιστορία ο Χάμιλτον

Η McLaren είχε προειδοποιήσει από το Σάββατο στα επίσημα δοκιμαστικά του γκραν πρι της Formula 1 στην Ουγγαρία με το 1-2 των οδηγών της.

Στον αγώνα που έγινε σήμερα η βρετανική ομάδα έκανε το ίδιο, μόνο που άλλαξε η σειρά που τερμάτισαν χθες οι δύο πιλότοι της. Μεγάλος νικητής ήταν ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι (πρώτη νίκη στην καριέρα του), με δεύτερο τον ομόσταβλό του στη McLaren, Λάντο Νόρις.

OSCAR PIASTRI IS A FORMULA 1 GRAND PRIX WINNER! 🇦🇺 HE’S DONE IT AT THE HUNGARORING 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/foIq7krsNs — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Την 3η θέση στον 13ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πήρε ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes. Ο Βρετανός πιλότος με την 3η θέση που κατέκτησε «έγραψε» Ιστορία, μιας και η σημερινή είναι η 200ή φορά στην τεράστια καριέρα του που ανεβαίνει στο βάθρο, κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανένας οδηγός της Formula 1.

Όσο για την μεγάλη νικήτρια του αγώνα, τη βρετανική ομάδα, είχε να κάνει το 1-2 από το 2021 και το γκραν πρι της Μόντσα.

Oscar Piastri: “This is the day I dreamed of as a kid, standing on the top step of an F1 podium”#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/JFpTcRmFQW — Formula 1 (@F1) July 21, 2024