Euroleague: Σπουδαίο «διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Μόναχο, πέμπτη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός πήρε την έβδομη νίκη του στη σεζόν και πλησίασε ακόμη περισσότερο την κορυφή της EuroLeague, σε μια βραδιά όπου συνδυάστηκαν η εντυπωσιακή εμφάνιση, το σπουδαίο αποτέλεσμα και το σοκ από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε εύκολα της Ζάλγκιρις Κάουνας με 95-78 στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τετάρτης (12/11), επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε ανοδικό μομέντουμ πριν ταξιδέψει στο Μιλάνο για το ματς της Παρασκευής (14/11) με την Αρμάνι.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Ζάλγκιρις. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησε σταθερά διψήφια διαφορά και «γκρέμισε» τους Λιθουανούς από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Με «μαέστρο» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους με 5/9 τρίποντα, και με άξιους στηρίγματα τους Νίκολα Μιλουτίνοφ (16π., 8ρ.) και Σάσα Βεζένκοφ (14π., 8ρ.), οι «ερυθρόλευκοι» πρόσφεραν ουσιαστικό και θεαματικό μπάσκετ, καλύπτοντας άριστα και τις δύο πλευρές του γηπέδου.

Μέσα στη χαρά της επικράτησης, το ΣΕΦ «πάγωσε» όταν ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε μόλις στο 2:01’ της πρώτης περιόδου. Στον πρώτο του αγώνα με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την πρώτη εμφάνισή του στη EuroLeague μετά τις 11 Απριλίου 2024, ο Αμερικανός γκαρντ έφυγε υποβασταζόμενος, εμφανώς πονεμένος, χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει την ατυχία του. Ο Έβανς είχε αποκτηθεί για να καλύψει το κενό του επίσης τραυματία Φρανκ Νιλικίνα (οπίσθιος μηριαίος) και τώρα ο Ολυμπιακός περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να μάθει το μέγεθος της ζημιάς.

Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο (15π.), τον Μόουζες Ράιτ (13π.) και τον Ντειβίντας Σιρβίντις (12π.), όμως χωρίς τον τραυματία Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και με πολύ χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (6/33), οι Λιθουανοί δεν κατάφεραν να απειλήσουν. Μοναδικό σημείο στο οποίο υπερίσχυσαν ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ (25 έναντι 11), χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα του αγώνα.

Μεγάλο «διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Μόναχο

Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς διαμόρφωσαν σημαντικά τη βαθμολογία της διοργάνωσης. Η Μπαρτσελόνα πέτυχε μεγάλο «διπλό» στο Μόναχο, κερδίζοντας τη Μπάγερν με 75-74 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι Καταλανοί, μετά την αποχώρηση του Χουάν Πεναρόγια από τον πάγκο, έδειξαν αντίδραση και άντεξαν μέχρι το τέλος. Η τύχη, πάντως, έπαιξε τον ρόλο της, καθώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι, με το σκορ στο 73-75, ευστόχησε μόνο στην πρώτη βολή και έχασε τη δεύτερη, στερώντας από τη Μπάγερν το ενδεχόμενο παράτασης. Για την «Μπάρτσα», ξεχώρισε ο Τόμας Σατοράνσκι (13π., 4ασ., 4ρ.), ενώ ο Ουίλ Κλάιμπερν πρόσθεσε 12 πόντους. Από πλευράς Μπάγερν, Ντινγουίντι και Όσκαρ Ντα Σίλνα είχαν από 17 πόντους, με τον δεύτερο να μαζεύει και 9 ριμπάουντ.

Πέμπτη νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο

Στο Μιλάνο, η Αρμάνι πέτυχε την πέμπτη νίκη της στη σεζόν, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 80-72. Παρότι οι Γάλλοι έδειξαν αξιοσημείωτη μαχητικότητα και έμεναν διαρκώς στο παιχνίδι, η ιταλική ομάδα βρήκε λύσεις στα κρίσιμα λεπτά και «κλείδωσε» το αποτέλεσμα. Κορυφαίος ήταν ο Μπρουκς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από πλευράς Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γουότσον με 25 πόντους, προσπαθώντας μέχρι τέλους να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 102-86

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-75

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 114-89

Παρτιζάν (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 78-76

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 99-89

Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-76

Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 95-101

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-78

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-75

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 80-72

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)