Euroleague: Απόψε για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν – Η ώρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα από τη Βιτόρια, χάνοντας μεγάλες διαφορές, για να νικήσει με καλάθι του Κέντρικ Ναν… στην εκπνοή με 86-84 την Μπασκόνια, στην 3η αγωνιστική και τώρα αναζητά μια δεύτερη διαδοχική νίκη και 3η στο σύνολο απέναντι στη Βιλερμπάν, στο Telekom Center Athens, την Τετάρτη (15/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα πάρουν θέση στο τζάμπολ απέναντι στη γαλλική ομάδα με ρεκόρ 2-1, την ώρα που η αντίπαλός τους μετρά 1-2.

Μετά τη νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα, με 103-96. Και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (90-86) την Κυριακή (12/10) για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, οι «πράσινοι» χρειάζονται και για ψυχολογικούς λόγους το θετικό αποτέλεσμα.

Το θετικό είναι πως ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κάτι σοβαρό. Είχε απουσιάσει στη «μητέρα των μαχών» λόγω αιματώματος στο γόνατο. Μόνο αν ο Εργκίν Αταμάν αποφασίσει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Αμερικανό, δεν θ΄ αγωνιστεί κόντρα στη Βιλερμπάν.

Όμως, ο Παναθηναϊκός έχασε στο ντέρμπι του ΣΕΦ τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Ο σέντερ των «πρασίνων» υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός, καθώς και θλαστικό τραύμα. Του τοποθετήθηκε νάρθηκας και δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για τα δύο ματς της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, με τη Βιλερμπάν εντός (15/10) και με την Αναντολού Εφές εκτός (17/10).

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Βιλερμπάν σουτάρουν με χαμηλά ποσοστά στα σουτ δύο πόντων, τομέας στον οποίο καλούνται αμφότεροι να βελτιωθούν και μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμος ως ποια εκ των δύο ομάδων θα πάρει την τύχη. Ο Παναθηναϊκός μετρά 51,8% στα δίποντα και οι Γάλλοι 49,6%.

Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει τη Βιλερμπάν τις τελευταίες επτά φορές που οι δύο ομάδες «διασταύρωσαν τα ξίφη τους».

4η αγωνιστική (14-15/10/2025)

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 78-82

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 69-93

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 88-79

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 71-92

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μονακό (Μονακό)

Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-1 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-1 Μονακό (Μονακό) 2-1 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1 Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1 Βαλένθια (Ισπανία) 2-1 Παναθηναϊκός 2-1 Παρί (Γαλλία) 2-1 Παρτιζάν (Σερβία) 2-1 Ολυμπιακός 2-2 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-2 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 2-2 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 2-2 Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-3 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-3 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-3 Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ