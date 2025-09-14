EuroBasket 2025: Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς μπούκαραν στο παρκέ – Η αγκαλιά στον Σπανούλη

Η Εθνική ομάδα έσπασε επιτέλους την… κατάρα: Έπειτα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισε την Φινλανδία στον μικρό τελικό του Εurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης, ο GM της «γαλανόλευκης» Νίκος Ζήσης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μπήκαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί σε μια συγκινητική εικόνα.
Theodoros Papaloukas and Dimitris Diamantidis were among the first to congratulate Vassilis Spanoulis on winning the bronze medal 😁🥉 #EuroBasket pic.twitter.com/TKVO0hpqDI
— BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025