EuroBasket 2025: Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς μπούκαραν στο παρκέ – Η αγκαλιά στον Σπανούλη

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σπανούλης

Η Εθνική ομάδα έσπασε επιτέλους την… κατάρα: Έπειτα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισε την Φινλανδία στον μικρό τελικό του Εurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης, ο GM της «γαλανόλευκης» Νίκος Ζήσης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μπήκαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί σε μια συγκινητική εικόνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Scrotox: Γιατί όλο και περισσότεροι άνδρες επιλέγουν botox για σφριγηλούς όρχεις;

11 τρόποι για να αντιμετωπίσετε τις σακούλες κάτω από τα μάτια φυσικά

Χρυσός: Πόσο ασφαλές «καταφύγιο» είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις επενδύσεις

MyStreet: Η εφαρμογή που «αγκάλιασαν» περισσότεροι από 33.000 πολίτες – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Μήπως είστε «otrovert»; Ο ειδικός εξηγεί τον νέο τύπο προσωπικότητας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το διαφορετικό πρόσωπο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:03 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία – Τουρκία: Live ο μεγάλος τελικός του Eurobasket

Το EuroBasket 2025 φτάνει πλέον στο τέλος του, με την Τουρκία να αντιμετωπίζει την Γερμανία στ...
20:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και για τη χώρα μου

Ο ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραδέχτηκε σε δηλώσεις του, πως η κατάκτη...
19:57 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών της Εθνικής και ο χορός μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Η Εθνική με μια μεγάλη εμφάνιση στον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία, κατέκτησε το πολυπόθη...
19:52 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

EuroBasket 2025: Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δάκρυσε με την λήξη του αγώνα

Ο Κώστας Παπανικολάου τα έδωσε όλα για να κατακτήσει η Εθνική το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBask...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος