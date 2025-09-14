EuroBasket 2025: Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής και Παπαλουκάς μπούκαραν στο παρκέ – Η αγκαλιά στον Σπανούλη

Η Εθνική ομάδα έσπασε επιτέλους την… κατάρα: Έπειτα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» κέρδισε την Φινλανδία στον μικρό τελικό του Εurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης, ο GM της «γαλανόλευκης» Νίκος Ζήσης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μπήκαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί σε μια συγκινητική εικόνα.