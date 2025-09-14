EuroBasket 2025: Οι τελευταίες δραματικές στιγμές και τα highlights από το γαλανόλευκο χάλκινο μετάλλιο

Δραματικά ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα του μικρού τελικού, με την Εθνική Ελλάδος να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, απέναντι στη Φιλανδία, στο Eurobasket 2025.

Η Εθνική πήγε να… «αυτοκτονήσει», όμως στο φινάλε πανηγύρισε τη σημαντικότερη νίκη της (92-89) στα τελευταία χρόνια, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η χαμένη βολή του Σλούκα, το χαμένο αμυντικό ριμπάουντ και το άστοχο σουτ του Γιάντουνεν στο 90-89, αλλά και το δικό του άστοχο τρίποντο από το κέντρο στη λήξη του αγώνα.