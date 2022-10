Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 75-77: Βρήκε «σφυγμό» στο Βελιγράδι

Η καλύτερη εφετινή εμφάνιση του Μάριους Γκριγκόνις (17π.) και το πείσμα του Αρτούρας Γκουντάιτις μέσα στη ρακέτα (12π.), χάρισαν τον Παναθηναϊκό το πρώτο του εφετινό «διπλό» και πρώτη νίκη στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα 77-75 από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Σέρβους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Καλή εμφάνιση και από τον Ματέους Πονίτκα με 10 πόντους, σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στα 6 τρίποντα, μέτρησε 17 λάθη, αλλά έδειξε τεράστια αποφασιστικότητα, βελτιώνοντας σε 1-1 το ρεκόρ του. Από τους Σέρβους, ο γνώριμος μας από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Μπεν Μπέντιλ, μέτρησε 18 πόντους, αλλά η αστοχία του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στο κρισιμότερο σημείο στοίχισε στον Ερυθρό Αστέρα.

.@paobcgr opens its account after and EPIC battle.#EveryGameMatters pic.twitter.com/8PKj4CvbVb

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2022