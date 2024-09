Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να έχουμε την ίδια επιτυχία όπως πέρυσι, ο μαέστρο ξέρει να κάνει back to back» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε δείπνο που διοργάνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Costa Navarino, επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξή του προς τον Έργκιν Άταμαν, εκφράζοντας την ελπίδα η νέα αγωνιστική περίοδος να είναι εξίσου επιτυχημένη με την προηγούμενη.

Στο φιλόξενο περιβάλλον του Costa Navarino, οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης, λίγο πριν την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους. Πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Αθήνα, ο επικεφαλής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός οργάνωσε δείπνο προς τιμήν των παικτών, ευχόμενος να κλείσει η νέα σεζόν με τον ίδιο θριαμβευτικό τρόπο όπως η περασμένη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε τον λόγο και ευχήθηκε να επαναλάβει το «τριφύλλι» την ίδια πετυχημένη χρονιά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχηθώ σε όλους μια σεζόν με υγεία, αγάπη και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε την ίδια επιτυχία όπως και πέρυσι. Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο» και συνέχισε:

«Να ξεκινήσουμε από την 17η θέση και να τελειώσουμε στην 1η ή να είμαστε στην 1η θέση και να συνεχίσουμε να είμαστε πρώτοι. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά έχουμε τον μαέστρο που ξέρει πως να κάνει το back 2 back. Tο μόνο που μπορώ να πω είναι να ακούτε τον προπονητή σας και να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Μια ευτυχισμένη σεζόν και τα καλύτερα».

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν την Παρασκευή (13/9) από το Costa Navarino και ακολούθως θα αναχωρήσουν για τη Κύπρο όπου θα πάρουν μέρος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» αντιμετωπίζοντας τη Μπάγερν Μονάχου και τη Μακάμπι.

What a night for the green family☘️

In the amazing Costa Navarino resort, Mr. Dimitris Giannakopoulos shared the vision and his wishes for a healthy and successful season.

Let’s go Greens! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/gpoPw77sxf

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2024