Champions League: Πρωτοφανή πράγματα στο «Metropolitano» – «Θρίλερ» στο Λονδίνο – Ούτε το γόητρο η «Μπάρτσα» – Όλα τα γκολ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Λεβερκούζεν και έμεινε εκτός των «16» του Champions League, αλλά στην εκπνοή του αγώνα έγιναν… πρωτοφανή πράγματα.

Στα μελλοντικά αφιερώματα για τα μεγάλα ποδοσφαιρικά «θρίλερ», θα υπάρχει πάντα μία θέση για όσα συνέβησαν το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου στο «Μετροπολιτάνο».

Ο διαιτητής σφύριξε λήξη, αλλά ο VAR τον ενημέρωσε για πιθανή παράβαση πέναλτι υπέρ των «ροχιμπλάνκος». Η φάση εξετάστηκε, διαπιστώθηκε η παράβαση και έτσι έγινε η επανεκκίνηση του παιχνιδιού για να εκτελεστεί η «εσχάτη των ποινών».

Το ρολόι έδειχνε το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Καράσκο εκτέλεσε το πέναλτι, ο Χραντέτσκι απέκρουσε, το ριμπάουντ πήρε ο Σαούλ και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, στην επεναφορά η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ρεϊνίλντο που την έστειλε στην ανυπεράσπιστη εστία, όμως χτύπησε στα πόδια του… Καράσκο και έφυγε άουτ!

Θρίλερ είχαμε και στο Λονδίνο όπου ο Χάρι Κέιν σκόραρε στο 95΄ του αγώνα Τότεναμ-Σπόρτινγκ. Ένα γκολ που θα χάριζε την πρόκριση στους «Πετεινούς», όμως ακυρώθηκε μετά απο παρέμβαση του VAR (οφσάιντ).

Έτσι στον 4ο όμιλο η αγωνία παραμένει στα … κόκκινα, αφού μετά τη νίκη της Άιντραχτ 2-1 επί της Μαρσέιγ τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική (Σπόρτινγκ-Άιντραχτ, Μαρσέιγ-Τότεναμ) με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Έτσι, η Λίβερπουλ και η Πόρτο ανέβασαν στις 12 τις ομάδες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση του Champions League μετά τις αναμετρήσεις της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής των ομίλων.

Οι «κόκκινοι» έδειξαν ξανά το… ευρωπαϊκό τους πρόσωπο και πέρασαν από το Άμστερνταμ με το επιβλητικό 3-0 επί του Άγιαξ και με τρεις διαφορετικούς σκόρερ μέσα σε ένα δεκάλεπτο.

Τώρα η ομάδα του Γιουργκεν Κλοπ θα διεκδικήσει την πρωτιά του Α΄ ομίλου, την επόμενη Τρίτη (1/11) στο «Άνφιλντ» εναντίον της… τρομερής Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» έφτασαν τις 5 συνεχόμενες νίκες μετά το άνετο 3-0 επί των Ρέιντζερς.

Η Πόρτο που νωρίτερα διέλυσε 4-0 τη Μπριζ στο Βέλγιο, άφησε εκτός την Ατλέτικο Μαδρίτης. Βίοι αντίθετοι για Τσόλο και Τζοβάνι Σιμεόνε, αφού ο πατέρας βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ενώ ο υιός πέτυχε δυο γκολ με τη Νάπολι στο αποψινό ματς!

Οι μοναδικές εκκρεμότητες αφορούν πλέον τις δύο θέσεις του 4ου ομίλου, μία από τον 5ο (Μίλαν ή Σάλτσμπουργκ) και άλλη μία από τον 6ο (Λειψία ή Σαχτάρ).

