Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατήγγειλε τέσσερις παίκτες της Ρεάλ στην UEFA για άσεμνες χειρονομίες

Το τελευταίο ντέρμπι μεταξύ Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης άφησε ήδη το στίγμα του, με τη διαμάχη να μαίνεται εδώ και λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα και τον «πόλεμο» μεταξύ των συμπολιτισσών να δείχνει ότι δεν θα σταματήσει σύντομα.

Αρχικά, η κόντρα αφορούσε στον Χούλιαν Άλβαρες, του οποίου το γκολ στη διαδικασία των πέναλτι δεν επικυρώθηκε γιατί ακούμπησε την μπάλα δύο φορές στην προσπάθειά του, κάτι που απαγορεύεται από τους κανονισμούς. Οι Ροχιμπλάνκος δεν ήταν σίγουροι ότι ο Αργεντινός είχε αγγίξει την μπάλα δύο φορές. Για να είναι σίγουροι, ζήτησαν εξηγήσεις από την UEFA.

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τους παρείχε όλα τα στοιχεία προτού εκδώσει μια ανακοίνωση για να ρίξει φως στην επίμαχη απόφαση:

«Αν και ελάχιστα, ο παίκτης άγγιξε την μπάλα με το υποστηρικτικό του πόδι πριν την κλωτσήσει, όπως φαίνεται στο συνημμένο βίντεο. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα (Κανονισμοί παιχνιδιού, άρθρο 14.1), ο VAR πρέπει να καλέσει τον διαιτητή για να υποδείξει ότι το γκολ πρέπει να ακυρωθεί. Η UEFA θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με τη FIFA και την IFAB για να καθορίσει εάν ο κανόνας θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε περιπτώσεις όπου η διπλή επαφή είναι σαφώς ακούσια».

Αυτή η εξήγηση, πάντως, δεν έπεισε τον σύλλογο του Ενρίκε Θερέθο, ο οποίος δήλωσε ότι «είναι απίστευτος ο τρόπος που ακυρώθηκε το γκολ».

Like this tweet if you believe Real Madrid robbed Athletico Madrid pic.twitter.com/1ugQTOFOea

— MR⚕️ (@MagicalRashford) March 12, 2025