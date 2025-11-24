Άριεν Ρόμπεν: Νέα καριέρα για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή – Έγινε επαγγελματίας στο… πάντελ – ΒΙΝΤΕΟ

Μια νέα καριέρα ξεκίνησε για τον Άριεν Ρόμπεν, καθώς έγινε επαγγελματίας παίκτης στο πάντελ.

Ο διάσημος Ολλανδός εξτρέμ, που είχε κάνει σπουδαία καριέρα σε Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και στην εθνική του ομάδα, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Express» αποφάσισε στα 41 του χρόνια ν’ ακολουθήσει μια διαφορετική καριέρα, τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του ν’ αποσυρθεί από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Το πάντελ, επισήμως στα ελληνικά υαλοσφαίριση, είναι άθλημα με ρακέτα, που συνήθως παίζεται σε ζευγάρια σε κλειστό γήπεδο ελαφρώς μικρότερο από ένα διπλό γήπεδο τένις. Το σκορ μετριέται το ίδιο με το κανονικό τένις και οι μπάλες που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοιες αλλά με λίγο λιγότερη πίεση. Είναι τo πιο ταχέως αναπτυσσόμενο άθλημα στην Ευρώπη και αναμένεται να είναι το επόμενο Ολυμπιακό άθλημα.