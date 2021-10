Αντετοκούνμπο: Το επικό σχόλιό του για τα τρίποντά του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτοσαρκάζεται συχνά για την αδυναμία του στο μακρινό σουτ και τις βολές. Αυτή τη φορά, ένα βίντεο που έγινε viral τον παρουσιάζει να κάνει χαριτολογώντας συστάσεις στην ομάδα που διαχειρίζεται τα media των Μπακς.

«Εσείς ποστάρετε συνέχεια τα καρφώματά μου. Όμως θέλω να βάζετε τα τρίποντα. Όταν ευστοχώ σε ένα τρίποντο, να το κάνετε να φαίνεται ωραίο. Ανεβάστε το από διαφορετικές γωνίες, για να μοιάζει σαν να έβαλα τέσσερα, οκ; Και για να νομίζουν οι άλλοι ότι μπορώ να σουτάρω καλά πλέον», τόνισε ο MVP των πρωταθλητών του ΝΒΑ.

“Yоu guys pоst my dunks, my threes. When I make a three, make it lооk gооd.”

