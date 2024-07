Αντετοκούνμπο: «Από τα καλύτερα συναισθήματα του κόσμου να παίζεις για την χώρα σου»

Μετά την ήττα της εθνικής μας ομάδας από τον Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του που φοράει την φανέλα της Ελλάδας με το εθνόσημο.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ του NBA έγραψε στην ανάρτησή του: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα του κόσμου είναι να φορέσεις την φανέλα και να αγωνίζεσαι για την χώρα σου», δίνοντας έτσι το σήμα ανασύνταξης για τον επόμενο αγώνα με στόχο την πρόκριση.

Σημειώνεται ότι η Εθνική βρέθηκε να χάνει και με -16 πόντους απέναντι στον Καναδά των δέκα ΝΒΑers, αλλά με ένα διαφορετικό πρόσωπο στο β΄ μέρος, επέστρεψε, μείωσε στο καλάθι (78-80) με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 1:04΄΄ πριν τη λήξη, αλλά ηττήθηκε, στις λεπτομέρειες, με 86-79, στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεών της στον 1ο όμιλο, του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ, στη Λιλ.

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country 💪🏾🇬🇷🧿 @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 28, 2024