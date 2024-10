Αγγλία – Ελλάδα: «Πάτησε» Λονδίνο η Εθνική ομάδα – Αύριο το μεγάλο ματς για το Nations League στο θρυλικό Γουέμπλεϊ

Στο Λονδίνο βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (9/10) η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου για τον αγώνα της Πέμπτης (10/10) εναντίον της Αγγλίας στο μυθικό Γουέμπλεϊ, για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Έπειτα από τις δύο νίκες του κόντρα σε Φινλανδία και Ιρλανδία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τα «Τρία Λιοντάρια» σε ένα κατάμεστο γήπεδο, αφού όπως ανακοινώθηκε το ματς είναι sold out.

A sold-out Wembley Stadium awaits 🤩

All available tickets for tomorrow’s #NationsLeague match between England and Greece have now sold out 👏

Incredible support. pic.twitter.com/k3B8NOp9do

— Wembley Stadium (@wembleystadium) October 9, 2024