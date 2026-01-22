Αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας ο αγώνας Περιστέρι-Σαραγόσα: Έσταζαν νερά από την οροφή

  • Η αναμέτρηση Περιστέρι–Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των “16” του FIBA Europe Cup αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε χθες Τετάρτη τη χώρα.
  • Έσταζαν νερά από την οροφή του κλειστού γηπέδου “Ανδρέας Παπανδρέου”, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να αποφασίσουν την αναβολή του παιχνιδιού.
  • Μετά από μία ώρα αναμονής, καθώς δεν βρισκόταν λύση στο πρόβλημα και οι παίκτες αδυνατούσαν να παίζουν σε βρεγμένο παρκέ, το ματς αναβλήθηκε με απόφαση του κομισαρίου της FIBA.
Η αναμέτρηση Περιστέρι–Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των “16” του FIBA Europe Cup αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε χθες Τετάρτη τη χώρα, καθώς έσταζαν νερά από την οροφή του κλειστού γηπέδου “Ανδρέας Παπανδρέου”.

Οι διαιτητές του αγώνα, Μάριους Κιούλιν, Βαλεντίν Ολιότ και Ρίτβαρς Χέλμστεϊνς ανάμεσα στο Περιστέρι Betsson και τη Σαραγόσα αποφάσισαν να αναβάλλουν το παιχνίδι του FIBA Europe Cup, καθώς η οροφή του γηπέδου έσταζε, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Μετά από μία ώρα αναμονής, καθώς δεν βρισκόταν λύση στο πρόβλημα και οι παίκτες αδυνατούσαν να παίζουν σε βρεγμένο παρκέ, το ματς αναβλήθηκε με απόφαση του κομισαρίου της FIBA.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια αρχή.

23:27 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

