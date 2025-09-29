ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα – BINTEO

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου που συγκίνησε όλη την Ελλάδα και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και ελπίδας, βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο, απολαμβάνει τη ζωή του και όλα όσα τού δίνουν χαρά. Ένα από αυτά είναι και η ΑΕΚ.

Το περασμένο Σάββατο επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ των Σπάτων και συνάντησε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και όλο το προσωπικό της ομάδας. Επίσης ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της Ένωσης πριν από τον αγώνα με τον Βόλο.

Ήταν ένα ονειρικό απόγευμα για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ και θα του μείνει αξέχαστο για πάντα.

Δείτε το βίντεο του AEK TV:

