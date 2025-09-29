Υεμένη: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο Άντεν, σύμφωνα με ναυτιλιακές εταιρίες

Υεμένη: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο Άντεν, σύμφωνα με ναυτιλιακές εταιρίες

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey δήλωσε σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου με ολλανδική σημαία φέρεται να δέχθηκε επίθεση 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης-λιμάνι Άντεν στην Υεμένη.

Η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO δήλωσε επίσης ότι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι ένα πλοίο, 128 μίλια ανοικτά του Άντεν, επλήγη από  βλήμα, φλέγεται και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να βυθιστεί.

Η UKMTO και η Ambrey δήλωσαν ότι έλαβαν αναφορές για καπνό στην περιοχή γύρω από το πλοίο, με την UKMTO να λέει ότι ο καπετάνιος του πλοίου φέρεται να είδε παφλασμό σε απόσταση.

Την ώρα της επίθεσης, το πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), πρόσθεσε η Ambrey.  Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο τις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Η UKMTO δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου πως ένα πλοίο ανέφερε παφλασμό και τον ήχο μιας έκρηξης στην περιοχή γύρω από αυτό, 120 ναυτικά μίλα ανατολικά του Άντεν.  Οι δύο εταιρίες δεν ταυτοποίησαν την πλευρά που φέρει την ευθύνη.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν η φερόμενη ως επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ σε αυτό που λένε πως είναι ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

 

