Άχαστος ο Βασίλης Σπανούλης: Πέτυχε 8/8 τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής – Δείτε βίντεο

Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να σταμάτησε να παίζει μπάσκετ, ωστόσο αλλά δεν έχει ξεχάσει τα μεγάλα του σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Αυτό το επιβεβαίωσε με τον τρόπο του καθώς, ο «Kill Bill» έβαλε 8/8 τρίποντα στο πλαίσιο της προπόνησης της Εθνικής ομάδας.

Once a scorer, always a scorer… Coach Spanoulis reminded us of the player Spanoulis scoring 8/8 behind the arc!@FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) June 23, 2024