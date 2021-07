Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελίνα Τζένγκο - ΒΙΝΤΕΟ

H Ελίνα Τζένγκο πέτυχε τη σπουδαιότερη διάκριση της καριέρας της έως τώρα, που ταυτόχρονα ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Ελλάδας στo Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Ταλίν.

Η κορυφαία αθλήτρια της κατηγορίας της φέτος στον κόσμο κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στέλνοντας το ακόντιο στα 61,18 μ. με την πρώτη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια είχε βολές στα 56,08 μ., 56,29 μ., 57.31, άκυρο και 49.80 μέτρα.

Η 20χρονη αθλήτρια απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατά συνέπεια και σε θέση να διεκδικήσει στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση της κατηγορίας της, το Παγκόσμιο Κ20 τον Αύγουστο στο Ναϊρόμπι, ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Η Τζένγκο έχει πετύχει φέτος 61,42 μ., που είναι η κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2021.

Το ασημένιο μετάλλιο κατάκτησε η Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) με 60,44 μ., η μόνη αθλήτρια που ξεπέρασε τα 60μ. και τρίτη ήταν η Άννι-Λίνεα Άλανεν (Φινλανδία) με 54,80 μέτρα.

