Ατελείωτο πανηγύρι με έναν σωσία του τεχνικού της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ έστησαν στον περιβάλλοντα χώρο του "Γουέμπλεϊ" οι Άγγλοι λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των "16" του Euro 2020 με τη Γερμανία. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ο οπαδός των «τριών λονταριών» είναι... ίδιος με τον προπονητή των "κόκκινων".

Ο εν λόγω οπαδός φορά καπέλο και ζακέτα των "ρεντς" και δίχως αμφιβολία ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση. Και αυτά τη στιγμή που τόσο συμπατριώτες του όσο και ο ίδιος πίνουν μπύρες και φωνάζουν συνθήματα.

Jurgens here for the piss up 😂🙌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandvGermany pic.twitter.com/pTHvy2stnK