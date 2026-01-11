Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: «Ποδαρικό» στο 2026 με… τριάρα

  • Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα το 2026, επικρατώντας με άνεση 3-0 του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
  • Όλα τα γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τζούριτσιτς να ανοίγει το σκορ, τον Ζαρουρί να ευστοχεί σε πέναλτι και τον Γεντβάι να σκοράρει με κεφαλιά.
  • Σημειώνεται πως έκανε ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό ο Ανδρέας Τεττέη.
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Παίζοντας καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 3-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League και μπήκε με το… δεξί στο 2026.

Τα γκολ των Τζούριτσιτς (4’), Ζαρουρί (πέναλτι, 15’) και Γεντβάι (39’) έκριναν τη νίκη για τους «πράσινους» σ’ ένα ματς με μεγάλες… επιστροφές μετά από καιρό (Πελίστρι. Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος) και ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τεττέη, που έκανε ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι.

 

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να… απλοποιήσει τα πράγματα απ’ το πρώτο τέταρτο αγώνα. Στο 2’ σε κόρνερ των «πράσινων» ο Ιβάν ανέτρεψε στην περιοχή τον Τουμπά, με τον VAR Βασίλη Φωτιά, να καλεί τον διαιτητή Κωνσταντίνο Κατοίκο, σε on field review. Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα με τον Τζούριτσιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει με… ριμπάουντ για το 1-0 του Παναθηναϊκού, καθώς ο νεαρός Τσομπανίδης απέκρουσε την εκτέλεση του πέναλτι.

Στο 11’ ο Κατοίκος έδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Καλάμπρια απ’ τον Τσαούση την ώρα που ετοιμαζόταν να σουτάρει. Ο Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή σε επανέλεγχο της φάσης, όμως ο Κατοίκος μετά το on field review επέμεινε στην αρχική απόφασή του και έδειξε την εσχάτη των ποινών. Αυτή τη φορά ανέλαβε την εκτέλεση ο Ζαρουρί, που έκανε το 2-0 για το «τριφύλλι» στο 15’.

Στο 26’ από κούρσα του Πελίστρι κι ασίστ στον Ζαρουρί, ο Μαροκινός πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 39’ οι «πράσινοι» έφτασαν στο 3-0 με κεφαλιά του Τιν Γεντβάι, έπειτα από ωραία σέντρα του Ζαρουρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ανδρέας Τεττέη είχε τρεις σερί μεγάλες ευκαιρίες. Στο 52’ από σέντρα του Καλάμπρια έπιασε κεφαλιά-ψαράκι που πέρασε άουτ. Στο 56’ το σουτ που επιχείρησε ο διεθνής επιθετικός, σταμάτησε στην «απογείωση» του γκολκίπερ του Πανσερραϊκού που εκτινάχθηκε στο «παραθυράκι» του κι απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ στην εκτέλεση του κόρνερ πήρε κεφαλιά, που έδιωξε ξανά ο Τσομπανίδης εντυπωσιακά.

Στο 71’ ακυρώθηκε γκολ του Ιβάν, διότι ο Καρέλης που έκανε την ασίστ ήταν οφσάιντ, ενώ στο 80’ η κεφαλιά του Μπόκου από καλή θέση έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Σκόρερ: 4’ Τζούριτσιτς (1-0), 15’ πέναλτι Ζαρουρί (2-0), 39’ Γεντβάι (3-0)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθήνας)

Κίτρινες: 50’ Γεντβάι – 3’ Ιβάν, 21’ Σοφιανός, 36’ Ομεονγκά, 54’ Ντε Μάρκο.

Αποβολές: 87’ Ντε Μάρκο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ(Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86’ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80’ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66’ Μπόκος), Τζούριτσιτς (66’ Ρενάτο Σάντσες), Ζαρουρί (81’ Κυριακόπουλος), Τεττέη.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης (59’ Ουαγκέ), Φέλτες, Ομεονγκά (46’ Δοϊρανλής), Τσαούσης, Ντάνκαν, Λιάσος, Νάνελι (46’ Γκελασβίλι), Σοφιανός (59’ Καρέλης), Ντε Μάρκο, Ιβάν (77’ Μασκανάκης).

 

23:10 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Τετέ στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Γκρέμιο, ανακοινώθηκε επίσημα κι από τον Παναθηναϊκό η πώληση...
21:44 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Οι Θεσσαλονικείς την έριξαν από την κορυφή

Αν και η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, ισοφαρίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ στη συνέχεια δεν κατάφερε ...
19:55 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τραυματισμός-σοκ στο κεφάλι για τον Μαυροπάνο – Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός και παίκτης της Γουέστ Χαμ Ντίνος Μαυροπάνος τραυματίστηκε σοβαρά ...
14:33 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τένις: «Σήκωσε» το τρόπαιο στο Μπρίσμπεν ο Μεντβέντεφ – «Βασίλισσα» η Σαμπαλένκα με 22 τίτλους στην καριέρα της

Δυνατά ξεκίνησε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ την πορεία της προετοιμασίας του προς το Australian Open,...
