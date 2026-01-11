Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίοικοι ανέφεραν στους πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση, πως βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε οικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ: