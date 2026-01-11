Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίοικοι ανέφεραν πως βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα, η οποία αναζητείται.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς, ενώ στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό – Αναζητείται 89χρονη γυναίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίοικοι ανέφεραν στους πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση, πως βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα, η οποία αναζητείται.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

 

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ:

ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Εργασία: Νέο «ριζικό λίφτινγκ» στο πλαίσιο για τις άδειες – Τι αλλάζει και ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:17 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Αποζημιώνεται ο πατέρας της γιατί δεν υπήρχε φύλαξη στο νεκροταφείο

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη ένα φθινοπω...
22:08 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (11/01) η κλήρωση με αριθμό 3013 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί εί...
20:42 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για τη Χαλκιδική: Κόκκινος συναγερμός τις επόμενες ώρες – Τα χιόνια θα φτάσουν στη θάλασσα

Την προσοχή όλων των πολιτών από το απόγευμα της Κυριακής και μετά στην ορεινή Χαλκιδική και ε...
20:05 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Αγωνία για την 16χρονη Λόρα που αγνοείται – Το ραντεβού με ηλικιωμένο άνδρα και η έκκληση της οικογένειάς της

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, η οποία ήρθε με την οικογένειά της από...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι