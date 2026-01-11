Αγρότες: «Δεν έχει “κλειδώσει” η συνάντηση» – Αναμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις επιτροπές που θα προσέλθουν στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό

Την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης σχετικά με την συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένουν οι αγρότες, προκειμένου να διευκρινιστούν οι επιτροπές που θα προσέλθουν στον διάλογο.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους, οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, είχαν ζητήσει εξαρχής συνάντηση δύο επιτροπών: Μία επιτροπή που θα απαρτίζεται από 25 αγρότες, και άλλη μία 10 ατόμων, που θα περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους αλλά και τα αιτήματά τους.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/01), κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, η πρώτη στις 13:00 και η δεύτερη στις 15:00-15:30. Όπως λένε, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα, η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Για τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων θα ενημερωθείτε, όταν οριστικοποιηθούν.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θα είναι σε αυτές τις δύο επιτροπές, καθώς φέρεται να υποστηρίζουν πως τελικά δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά τους και οι επιτροπές θα αποτελούνται τόσο από μπλόκα τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα τους, όσο και από Κρητικούς αγρότες που θέλουν να δουν τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα τονίζουν, πως σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους, ενδέχεται να μην πάνε στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κι για αυτόν τον λόγο, αναμένουν την επίσημη απάντηση της κυβέρνησης.

«Δεν έχει κλειδώσει η συνάντηση»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παναγιώτης Καλογιάννης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο της Νίκαιας, ανέφερε πως «νομίζω πως έχουμε ένα θέμα όσον αφορά την συνάντηση. Εμείς, πριν από 3-4 ημέρες είχαμε ενημερώσει ότι ζητάμε να προσέλθουν στον διάλογο 25+10 άτομα και αποφασίσαμε ποιοι θα πάνε. Σήμερα μας λένε για δύο επιτροπές 20 ατόμων η κάθε μία. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρος πως δεν έχει “κλειδώσει” η συνάντηση και ευελπιστούμε αύριο το πρωί η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει».

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να πιέσουν για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους και να εξαντλήσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης, όπως λένε χαρακτηριστικά. Προειδοποιούν πως αν δεν βγει «λευκός καπνός» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ παράλληλα είχαν ζητήσει να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση ή να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά.

Ευελπιστούν ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ωστόσο κρατούν μικρό καλάθι, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ακούν «συνεχώς από την κυβέρνηση να δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα προς τους ίδιους».

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των αιτημάτων

Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας: «Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, αποφάσισε να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και να θέσει επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα και προβλήματα και δίκαια και επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε.

Τα δίκαια αιτήματά μας να τα θέσουμε ξανά στον πρωθυπουργό, γιατί οι απαντήσεις της κυβέρνησης, οι εξαγγελίες και οι διευκρινιστικές εξαγγελίες της, την Τετάρτη κανένα δεν ικανοποιούν. Ίσα – ίσα ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από εμάς. Και πρέπει να ανατραπούν αυτά τα μέτρα αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, ελληνική ύπαιθρο, αγροτικό εισόδημα και τα ποιοτικά τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα για τη μεταποιητική βιομηχανία που μπορούμε να παράξουμε.

Ζητάμε και σε αυτή τη συνάντηση, εμείς δεν φοβόμαστε να υπάρχει και δημοσιοποίηση. Να υπάρχουν, να κρατηθούν και τα πρακτικά από αυτή τη συνάντηση που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση. Για να υπάρχει και το τι έχει ειπωθεί από την κάθε πλευρά, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα αποτελούν την επιτροπή που θα αποφασίσουμε σε λίγο, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ούτε καμία επιτροπή, γιατί ακούσαμε ότι έχουν βγει και ονόματα στη δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμιά απόφαση, καμιάς επιτροπής και κανένα όνομα. Λοιπόν, θα πάμε και μετά θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα με μία σοβαρή διευκρίνιση, ότι αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στον αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη μεγάλη κινητοποίηση που σήμερα διανύει την 42η ημέρα.

Είναι το μεγαλύτερο σε χρονικό διάρκεια μπλόκο που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα μας και αυτό δείχνει και το μέγεθος των προβλημάτων, αλλά δείχνει και τη μεγάλη αποφασιστικότητά μας να επιδιώξουμε λύσεις και μας στηρίζει πάρα πολύ η μεγάλη συμπαράσταση που έχουμε από τον ελληνικό λαό, τον οποίο τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και θα πάμε να διεκδικήσουμε ό, τι μας ανήκει, την Τρίτη στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Όπως δήλωσε ο αγρότης Αντώνης Λιανός: «Λύσεις που επιζητούμε για χρόνια, προβλήματα που θα αποτελέσουν και το κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά να υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο αγρότης Παναγιώτης Καλογιάννης είπε ότι: «Μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε ακόμα αυτά που δεν ακούστηκαν για τους φίλους μας κτηνοτρόφους, ούτε για τους υπόλοιπους, τομείς του πρωτογενούς τομέα, άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση».

Εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποίησαν την ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur αλλάζει τα δεδομένα, με τους αγρότες να προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, θέτοντας αυτό ως πρώτο θέμα στη λίστα των αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως: «Πραγματοποιήθηκε ακόμα μία πανελλαδική σήμερα με πάρα πολύ κόσμο, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Τα προβλήματα και οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν ικανοποίησαν ούτε κατά το ελάχιστο.

Αποφασίσαμε, εφόσον είχαμε πει, ότι θέλουμε ένα πλαίσιο διαλόγου και μια εξειδίκευση στην κυβέρνηση, να πάμε στον διάλογο, αλλά θα πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας και να μην κάνουμε έκπτωση καθόλου ούτε στην ζωή μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας, ούτε στο αύριο των νέων παιδιών.

Πιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση γυρνάμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας. Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το αύριο, την επιβίωσή μας, αν δεν σταματήσουμε την φτωχοποίηση μας, γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας σε Γενική Συνέλευση στα μπλόκα και νομίζω ότι ο δρόμος της κλιμάκωσης ολικών αποκλεισμών ή άλλων μορφών που θα πάρει κλιμάκωση θα είναι η μοναδική διέξοδος έτσι ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία που είναι στο πλευρό μας ότι έχουμε δίκιο».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη θέληση των αγροτών να κρατηθούν πρακτικά από το διάλογο και να δημοσιοποιηθούν, λέγοντας: «Πραγματικά εμείς θέλουμε όλα αυτά να κρατηθούν πρακτικά, ας βγουν στο δημόσιο διάλογο να δούμε τι θα πει ο καθένας εκεί πέρα. Και όλο αυτό γίνεται για να δούμε αν ο πρωθυπουργός έχει ξεκάθαρες λύσεις και αν έχει καταλάβει πόσο σημαντικά είναι τα αιτήματά μας για την επιβίωση στον πρωτογενή τομέα.

Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένας να κρύψει το οτιδήποτε. Θα γίνει διάλογος, πεντακάθαρος διάλογος. Θα γίνει διάλογος χωρίς συμφέροντα ατομικά του καθενός. Θα γίνει ένας διάλογος για το συλλογικό συμφέρον, τον πρωτογενή τομέα».

Για τη συνθήκη Mercosur είπε: «Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε την ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα, μια απαράδεκτη συνθήκη που ευνοεί συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στις βόρειες χώρες. Οι χώρες που έχουμε αγροτικά προϊόντα ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα τα εισάγουμε από χώρες της Λατινικής Αμερικής, προϊόντα τα οποία τα βρίσκουμε και εδώ με πολύ χαμηλότερο κόστος, με λιπάσματα και φάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Καταλαβαίνετε ότι λόγω του μικρότερου κόστους παραγωγής και του αδασμολόγητου που θα μπαίνουν στη χώρα, τα προϊόντα αυτά θα πηγαίνουν στο ράφι και θα αγοράζουν από τους καταναλωτές και τα δικά μας θα παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες με σκοπό να μην είμαστε βιώσιμοι και να μην μπορούμε να συνεχίσουμε την παραγωγή τα επόμενα χρόνια».

Οι αγροτοσυνδικαλιστές από τη Θήβα, Κώστας Καφές και Κώστας Παπαδάκης, τόνισαν για το διάλογο πως: «Είμαστε σύμφωνοι μόνο αν θα πραγματοποιηθεί, όμως με διαφάνεια. Είτε αυτό λέγεται με κάμερες είτε σε ανοιχτή ακρόαση, όπως λέει όλος ο κόσμος.

Θέλουμε εκείνη την ώρα να ενημερώνεται ο κόσμος απευθείας. Δεν θέλουμε κανείς, μα κανείς, να έχει παράπονο και να πει ότι εγώ δεν εκπροσωπήθηκαν σωστά. Θέλουμε αμέσως εκείνη την ώρα να καταλαβαίνει ο άλλος το λόγο. Το πώς; Το ύφος, τα πάντα.

Όλος ο κόσμος λέει γιατί δεν μπήκαμε σε διάλογο; Τώρα πάμε και θέλουμε όλος ο κόσμος να ακούει αυτά που ζητάμε ό,τι είναι αλήθεια και ό,τι θα μας δώσει, θα το θα το ακούει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, γιατί άλλα θα πούμε, άλλα θα ειπωθούν και θα προσπαθήσουν πάλι να φέρουν τον κόσμο εναντίον μας

Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ’ όλα με τη Μercosur, αν δεν καταψηφιστεί στη Βουλή, εκεί είναι ο θάνατος μας. Ότι άλλο θα είναι σαν να συζητάμε τη μετά θάνατον ζωή μας.

Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας και το πρώτο και κυριότερο, η Μercosur να καταψηφιστεί δηλαδή, δεν θα είναι απλά μία κλιμάκωση. Θα γίνει μία γενική κλιμάκωση. Έχουμε τους ανθρώπους δίπλα μας, οι πολίτες και το καλό που έγινε ενδιάμεσα στις άγιες μέρες των Χριστουγέννων είναι ότι καταλάβαμε ακριβώς τα ποσοστά του κόσμου που είναι μαζί μας. Λοιπόν, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο στην κλιμάκωση που θα κατασταλάξουμε.

Θα πρέπει να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και να δούμε το ύφος για να καταλάβουμε αν είναι ειλικρινής, όπως θέτουν κι εμάς το ερώτημα για τους ειλικρινείς αγρότες, θα πρέπει και εμείς να βλέπουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή την ειλικρίνεια πάνω τους. Είμαστε νέοι και θέλουμε να ξέρουμε αν θα έχουμε αύριο μέλλον».

Ο Κώστας Ανεστίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων δήλωσε: «Και όλα αυτά τα τερτίπια με την Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος των νότιων χωρών και δη της Ελλαδίτσας μας, πρέπει να τελειώνουν. Δεν μπορούμε, γραμμάτια πληρώνουμε; Δεν ξέρω τί κάνουμε και υπογράφουμε έτσι αυθαίρετα. Νομίζω ότι πρέπει να μπει καλά στο μυαλό της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Όλοι μαζί σύσσωμοι να καταλάβουν και να δώσουν μια λύση στο αύριο του αγρότη.

Η Ελλάδα δύο πράγματα έχει τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Το μεσογειακό πιάτο. Αν λοιπόν φύγει και το μεσογειακό πιάτο και δεν σερβίρουμε στον τουρισμό, στην κινητήριο δύναμη, που λένε ότι ο τουρισμός, πρέπει ο πρωθυπουργός να το καταλάβει και να σκύψει το κεφάλι και να δώσει λύσεις για τον πρωτογενή τομέα.

Έτσι το δίλημμα υπήρχε όντως, για το αν πρέπει να πάμε στο διάλογο, υπήρχε όντως, γιατί μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Αντιπροέδρου και εξειδίκευση των αιτημάτων που είχαμε και μετά την υπογραφή του πρωθυπουργού προς τη Μercosur, υπήρχε δίλημμα όλων των αγροτών και ειδικά των νέων αγροτών, σύσσωμοι είπαν με μια φωνή ότι δεν χρειάζεται να πάμε. Αυτός λέει, μας έχει γράψει. Οπότε δεν χρειάζεται να πάμε, αλλά τελικά επικράτησε η πιο καθαρή γνώμη των μεγαλύτερων.

Να πάμε να τον επισκεφτούμε.

Αν δεν ικανοποιηθούμε θα πάμε για γενική κλιμάκωση. Ας το λάβει καλά ο πρωθυπουργός το μήνυμα. Οι νέοι δεν έχουν σπίτι να πάνε. Πλέον. Είναι καταχρεωμένοι. Είναι οικογενειάρχες, Είναι ηλικίας από 25 μέχρι 35 χρονών. Αυτοί που μπήκαν στα προγράμματα. Στην καινούργια ΚΑΠ που διανύουμε 2019- ’26 είναι καταχρεωμένοι.

Έκαναν αυτά που τους είπε η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την καινούργια ΚΑΠ, αυτή που διανύουμε και δεν έχουν σπίτι πλέον. Ξαφνικά τους λένε κλειδώστε τα μαγαζιά, σχήμα λόγου, μαγαζιά εννοούμε την γεωργία και φύγετε να πάτε σε άλλη χώρα.

Ήδη την εξαετία που διανύσαμε που είχαμε την οικονομική αδυναμία, έφυγε ο μισός ελληνικός λαός. Όλοι νέοι στις ξένες χώρες. Τώρα να σβήσουμε και την αγροτιά και να φύγουν και αυτοί. Είναι κρίμα».