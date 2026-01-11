Άρης – ΑΕΚ 1-1: Οι Θεσσαλονικείς την έριξαν από την κορυφή

Σύνοψη από το

  • Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αν και προηγήθηκε νωρίς, με αποτέλεσμα να πέσει στην 3η θέση της βαθμολογίας.
  • Το τελικό 1-1 διαμορφώθηκε σε διάστημα μόλις τριών λεπτών και στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα, με την Ένωση να ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό και τον Άρη να ισοφαρίζει στο 11ο.
  • Στο δεύτερο μέρος, γκολ του Άρη με τον Ντούντου στο 58′ ακυρώθηκε από τον VAR για φάουλ, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με 38 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον ΠΑΟΚ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΡΗΣ - ΑΕΚ

Αν και η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, ισοφαρίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ στη συνέχεια δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά, με αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1 με τον Άρη.

Το αποτέλεσμα αυτό έστειλε την Ένωση στην 3η θέση, στο -1 από τον Ολυμπιακό.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε διάστημα τριών λεπτών και μόλις στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο όγδοο λεπτό. Προηγήθηκε ολέθριο γύρισμα του Τεχέρο, ο Λιούμπιτσιτς έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Κοϊτά κι εκείνος σκόραρε από κοντά σε κενή εστία.

Η απάντηση του Άρη ήρθε στο 11ο λεπτό. Κόρνερ του Μόντσου, ο Λιούμπιτσιτς απομάκρυνε αλλά πάνω στον Γένσεν που έκανε το κοντρόλ και το σουτ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Στρακόσα.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης σκόραρε με τον Ντούντου στο 58′, αλλά ο VAR κάλεσε τον Σάγκι να δει τη φάση κι αυτός έδωσε φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο.

Η ΑΕΚ με αυτό τον βαθμό έφτασε τους 38 και είναι στην τρίτη θέση, (ισοβαθμία με ΠΑΟΚ) και στο -1 από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Άρης είναι έβδομος με 21 βαθμούς.

19:55 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

